WandaVision: la Disney rilascia una nuova immagine promozionale sul finale di stagione

Manca solo un episodio alla resa finale dei conti di WandaVision e per l'occasione la Disney ha deciso di rilasciare una nuova immagine promozionale in cui appaiono Wanda, Visione, e i gemelli Billy e Tommy intenti a salvare Westview.

Ciascuno dei membri della famiglia è pronto ad entrare in azione, probabilmente contro Agatha Harkness, che nel corso del settimo episodio si è rivelata il vero villain della serie. I fan più attenti avranno notato scuramente che le mani e le dita di Billy ripetono i gesti di Wanda quando è intenta a fare magie.

L'ultimo episodio vedrà la famiglia unita per la prima volta dopo diverso tempo e anche se in WandaVision non è stata vista tutta l'azione che gli amanti del Marvel Cinematic Universe si aspettavano, è stato sicuramente un modo entusiasmante per iniziare l'attesissima Fase 4.

Intanto, è stata diffusa già la possibile durata del finale di stagione di WandaVision. L'episodio conclusivo durerà più dei precedenti e supererà sicuramente i 47 minuti di Previosly On. Proprio nel corso di questa puntata abbiamo appreso le origini di Agatha Harkness e in molti si domandano cosa nasconda ancora questa strega e soprattutto se essa sia solo una pedina nelle mani di un villain ben più grande e cattivo. Per scoprirlo ci basterà attendere il prossimo venerdì.