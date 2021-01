WandaVision e la distribuzione settimanale: 'Per The Mandalorian ha funzionato'

Nel corso di una recente intervista con ET Online Matt Shakman, regista di WandaVision, è intervenuto sulla questione del metodo distributivo scelto da Disney Plus per la prima serie tv dei Marvel Studios.

Come noto, infatti, escludendo la premiere che ha incluso l'uscita nello stesso giorno di episodio 1 ed episodio 2, la serie arriverà sul servizio di streaming on demand settimana per settimana, secondo una distribuzione canonica che differisce da quella del binge-watching diffusasi con Netflix, che invece rilascia un'intera stagione in un unico giorno.

"Adoro l'idea della distribuzione settimana per settimana" ha dichiarato il regista. "Il binge-watching ha il suo perché, questo è certo, ma c'è qualcosa di gratificante nel mistero e nell'attesa, specialmente per uno spettacolo come WandaVision dove le persone possono riflettere su ciò che hanno guardato e immaginare cosa succederà nell'episodio successivo. Ha funzionato molto bene per The Mandalorian, ovviamente, ha funzionato molto bene per Game of Thrones - una serie alla quale ho lavorato - e credo sia eccitante permettere alle persone di aspettare e inventare le proprie teorie."

Shakman ha aggiunto: "Inoltre devo dire che, essendo WandaVision una lettera d'amore alla storia delle sitcom, l'uscita settimanale sembra anche molto appropriata perché è così che venivano distribuiti quegli spettacoli."

