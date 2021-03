WandaVision, tutte le domande a cui il finale dovrà assolutamente rispondere

Questo venerdì si concluderà WandaVision, la serie tv che nelle ultime settimane ci ha tenuti incollati allo schermo con la sua originalità e i suoi misteri. Ma, a dirla tutta, ci ha anche riempiti di domande che speriamo possano trovare una risposta nell'attesissimo series finale.

Sembra appena ieri (ma anche una vita fa, se ci pensate) quando su Disney+ andavano in onda i primi due episodi di WandaVision, la prima serie dei Marvel Studios destinata ad essere non solo la nostra introduzione alla Fase 4 del MCU, ma anche oggetto di conversazione per tutto il web.

Così settimana dopo settimana, abbiamo accompagnato i Maximoff in questa surreale avventura, ipotizzando di volta in volta nuove teorie su quanto visto nell'ultimo episodio. Ma ora che il series finale si avvicina, quali sono i quesiti più impellenti ai quali non abbiamo ancora avuto risposta?

Beh, ce ne sono diversi, alcuni raccolti anche dal sito Variety, a partire dall'identità di Pietr... Pardon Fietro (Evan Peters), alla vera natura del libro che si trova nello scantinato di Agnes a.k.a. Agatha Harkness (Kathryn Han), senza dimenticarci, poi, di quelle pubblicità che hanno fatto da intermezzo ai vari episodi... Cosa ci avranno voluto dire?

Ecco allora tutte le domande alle quali vorremmo che l'ultimo episodio di WandaVision desse una risposta:

Chi è in realtà Fietro ?

? I gemelli sono reali?

Monica è una dei primi "mutanti" del MCU?

Cosa ne sarà del resto della città e dei suoi abitanti?

Qual'è l'origine e la vera natura del libro di Agatha ?

? C'è un altro grande villain a muovere le fila (e ad aiutare/sfruttare Agatha?)

Chi sarà la misteriosa guest star di cui parlava Paul Bettany?

Visione sopravviverà?

Cosa ne sarà dello S.W.O.R.D. ?

? Qual è il vero significato dietro le pubblicità?

Vedremo Doctor Strange o un altro Avenger nel finale?

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.