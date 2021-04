WandaVision: le domande a cui la serie non ha risposto e che avremo in Doctor Strange 2

WandaVision è terminato da un po', ma ciò non significa che il brusio intorno allo spettacolo si sia attenuato. In effetti, l'episodio finale di WandaVision ha lasciato i fan della Marvel pieni di euforia e qualche delusione.

Con la fine di WandaVision e la presenza di qualche dubbio, vediamo insieme quelle più importanti che potrebbero ricevere una risoluzione nel prossimo film Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Che fine fa il Visione Bianco?

Mentre Wanda (Elizabeth Olsen) è impegnata nel suo scontro con Agatha Harkness (Kathryn Hahn), il Visione di Westview, prodotto dai poteri di Wanda, e il corpo di Visione (o Visione Bianco), aggiornato da Hayward per diventare la sua arma personale, combattono tra di loro. Dopo una battaglia estenuante, Visione inizia a ragionare con la propria controparte, sottoponendogli il dilemma della nave di Teseo. Una volta che anche il Visione Bianco ha recuperato i suoi ricordi, quest’ultimo tuttavia vola via. La domanda è: dove è andato? Difficilmente il nuovo Visione sostituirà il Visione che Wanda ha amato e creato per se stessa, quindi la conclusione più sensata è che, annullata la missione di distruggere il Visione di Wanda/se stesso abbia deciso di trovare un nuovo scopo. Sicuramente ne sapremo di più con il prossimo film.

Cosa accadrà ad Agatha Harkness?

Come per Visione, difficile immaginare che il personaggio di Agatha Harkness scopaia definitivamente dai progetti Marvel. Alla fine del loro confronto, Wanda intrappola Agatha nel ruolo di vicina ficcanaso. La domanda legittima è: ora che Wanda ha annullato la magia dell’Hex, cosa è accaduto ad Agatha? La risposta più semplice e ovvia è che la magia applicata all’Hex non fosse collegata a quella usata per l’incantesimo lanciato ad Agatha, quindi mentre il resto degli abitanti ha recuperato i propri ricordi e il proprio libero arbitrio, Agatha è diventata ciò che non è mai stata. Probabilmente la rivedremo nel prossimo film di Doctor Strange anche perché la sua battuta “Not if I see you first” è abbastanza emblematica.

Perché non abbiamo visto Doctor Strange?

La sua assenza sarà sicuramente spiegata nel film a lui dedicato, ma resta curioso come uno stregone il cui compito sia quello di mantenere intatto l’universo non si sia preoccupato minimamente di intervenire e limitare il potere distruttivo di qualcuno che avrebbe potuto lacerare il tessuto stesso di quell’universo.

Tommy e Billy torneranno?

Wanda crea una dimensione parallela in cui vivere il suo sogno di una famiglia felice: in questo contesto rimane incinta e dà velocemente alla luce due gemelli, Tommy e Billy, che crescono altrettanto velocemente nel corso di un paio di episodi. Quando nell’ultimo episodio Wanda distrugge l’Hex, ovvero il campo energetico esagonale che conteneva la sua Westview, anche i due bimbi scompaiono. Sono scomparsi per sempre o è possibile che in Doctor Strange 2 vedremo come il cattivo (probabilmente Mefisto o Incubo) li abbia catturati? Dopotutto nel finale della serie si sentono udire le grida di aiuto dei due bambini.

Cosa è il Darkhold?

Il Darkhold è un libro di incantesimi custodito da Agatha (che lo introduce come “il libro dei Dannati“) e che alla fine della serie finisce nelle mani di Wanda ormai divenuta Scarlet Witch, che lo usa per imparare qualcosa di più sulla propria magia. Il libro è stato creato con materia oscura dalla dimensione infernale e sarà certamente il legame con gli eventi del prossimo film di Doctor Strange, in cui è plausibile che un essere come Dormammu possa fare la sua comparsa.

E voi quale altro dubbio avete? Fatecelo sapere nei commenti! Ad oggi, comunque, pare non ci siano piani per una seconda stagione di WandaVision. Infine Peters ha recentemente ricordato con piacere le riprese di WandaVision.