WandaVision, le domande più spinose dopo l'episodio 7

Un altro esplosivo episodio di WandaVision è arrivato su Disney+, e a soli due episodi dal termine della serie, possiamo dire di essere entrati ufficialmente nel vivo della storia. Quali saranno, a questo punto, le domande e le teorie del web sugli ultimi accadimenti?

L'episodio 1x07 di WandaVision, Breaking the Fourth Wall, ha portato all'atteso reveal della vera identità di Agnes (Kathryn Han), che come si è ampiamente teorizzato in più occasioni, è risultata essere la strega Agatha Harkness.

La scena in cui il personaggio si presenta finalmente a Wanda (e agli spettatori) per quello che è in realtà ha avuto persino un apposito jingle (colmo d'indizi?) in pieno stile WandaVision ma, sorpresa sorpresa, non è stata la scena conclusiva dell'episodio.

Questo onere/onore va invece a quella manciata di secondi in mid-credits in cui abbiamo Monica Rambeau (Teyonah Parris) tentare di sbirciare nello scantinato in cui Agatha sta tenendo rinchiusa Wanda. All'improvviso, però, da dietro di lei ecco sbucare Pietro che esclama: "Chi s'impiccia, impiccia!".

Questi due eventi hanno dunque portato, come naturale che sia, alla formulazione di nuovi quesiti e teorie che possano darvi risposta. E quelli che vi riportiamo qui di seguito sono entrambi legati a un singolo oggetto del folklore marveliano: il Darkhold.

Secondo alcuni, infatti, il libro che si scorge nello scantinato di Agnes/Agatha potrebbe essere proprio "The Shiatra Book of the Damned" o "The Book of Sins", com'è altresì conosciuto il libro di incantesimi dell'Arcidemone e Elder God Chthon (i fan di Agents of S.H.I.E.L.D. ricorderanno le straordinarie capacità del Darkhold dalla quarta stagione dello show).

E proprio Chthon, uno dei villain che nei fumetti si è a lungo scontrato con i maghi di casa Marvel, secondo altri avrebbe già fatto il suo ingresso nello show nei panni di... Pietro. Se teniamo conto dell'inquietante aura che si porta dietro il personaggio nello show, e il fatto che in una recente storyline dei fumetti il villain ha posseduto proprio Quicksilver e ha combattuto contro gli Avengers...



Sarà davvero così?

Beh, sicuramente ora inizia sembrare tutto più probabile, no?

E voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.