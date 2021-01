WandaVision, Dottie in realtà è Clea? La nuova teoria sullo show Marvel

Se già l'universo Marvel è terreno fertile delle teorie e delle ipotesi più disparate, WandaVison è probabilmente l'esasperazione di tutto ciò: la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stata pensata per essere una fonte inesauribile di strizzatine d'occhio ed easter-egg, vero oro colato per i fan in cerca di modi per volare con la fantasia.

Uno degli elementi ad attirare maggiormente l'attenzione degli spettatori nel corso di questi primi due episodi è stata sicuramente Dottie: il personaggio di Emma Caulfield, tenuto segreto fino al momento del lancio su Disney+, ha infatti lasciato intendere di essere a conoscenza del segreto di Wanda e Visione o, comunque, di essere qualcosa in più di una semplice organizzatrice di eventi.

Qualcuno si è addirittura lanciato nell'ipotesi che la nostra possa risultare la vera villain dello show (in molti fanno il nome di Mephisto), ma è un'altra teoria quella che si sta facendo largo nel fandom nel corso di queste ultime ore: secondo alcuni, infatti, Dottie altri non sarebbe che Clea, nipote di Dormammu e principale interesse amoroso di Doctor Strange nei fumetti.

Considerato ormai assodato il fatto che WandaVision sia legata a doppio filo al prossimo film con Benedict Cumberbatch, insomma... Un'ipotesi del genere non è da scartare a priori! Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di teorie, cerchiamo di capire chi potrebbe nascondersi dietro il misterioso apicoltore apparso in WandaVision; Kevin Feige, intanto, ha parlato dei piani per il futuro di WandaVision.