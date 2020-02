Wandavision, due lettere attaccate al frigo confermano un particolare

Come sappiamo, domenica scorsa durante il Super Bowl è stato mandato in onda un breve filmato con le prime immagini delle nuove serie Marvel che saranno prossimamente su Disney+: Falcon and the Winter Soldier, Loki e WandaVision. Per quanto riguarda quest'ultima sembra che il trailer abbia rivelato un grosso spoiler.

Nonostante la velocità delle immagini, non è passato infatti inosservato un frame in cui Wanda Maximoff sembra incinta, e poco dopo l'immagine di due culle, a suggerire che la coppia abbia avuto due gemelli.

In effetti, in una storia a fumetti del 1986 Wanda partoriva una coppia di gemelli, chiamati Billy e Tommy, e per molti fan la serie Disney+ potrebbe prendere le mosse proprio da quella. Una conferma dell'ipotesi, e anche dell'identità dei gemelli, sembra essere arrivata grazie allo spirito di osservazione di un fan, che ha notato un altro particolare.

Nel fermo immagine che si può vedere in calce all'articolo, sullo sfondo si nota un frigorifero con i classici fogli attaccati coi magneti. In molte famiglie, come è noto, c'è l'usanza di utilizzare lo sportello del frigo come bacheca, oltre che per i promemoria, anche per i lavoretti scolastici dei bambini, e sembra proprio che sia uno di quei casi. Si notano infatti dei bastoncini intrecciati a formare una T, e poco più in basso, ben visibile, una grossa B realizzata con carta e cartoncini vari.

L'ipotesi dovrebbe suggerire che Billy e Tommy abbiano almeno l'età per essere in grado di realizzare delle creazioni del genere. D'altra parte, la serie dovrebbe essere basata sull'alterazione della realtà, per cui potrebbe non essere così importante verificare dettagliatamente le tempistiche. Per sapere tutto, in ogni caso, bisognerà aspettare ancora qualche mese, come farà anche un emozionatissimo Kevin Smith.