WandaVision: c'è consapevolezza degli Avengers nella nuova serie Disney+?

Manca un solo giorno all'arrivo di WandaVision su Disney+ e l'hype per i fan del Marvel Cinematic Universe è alle stelle. In molti però si chiedono come gli Avengers di qui in avanti verranno trattati nelle nuove serie tv soprattutto dopo i fatti di Endgame. La risposta ci arriva proprio da Kevin Feige.

"Il mondo che vediamo, voglio dire, sì, come tutti i film che si svolgono nell'MCU, prevede che una determinata fetta della popolazione sia a conoscenza dei supereroi. Ovviamente non sono a conoscenza di tutto, il pubblico ha chiaramente una visione privilegiata su quello che accade, motivo per cui qualcuno riconoscerebbe un androide dalla faccia rossa che cammina".

In un recente spot televisivo per WandaVision, l'Agness di Kathryn Hahn ha un momento di chiarezza in cui afferma che Visione è uno dei Vendicatori e si chiede se lui sia lì per salvare lei e gli altri da qualche minaccia imminente. Insomma, la prima serie dell'universo Marvel ad approdare su Disney+ ci permetterà di comprendere meglio anche quale sia il rapporto tra gli Avengers e il mondo che li circonda.

Intanto una folle teoria immagina che Scarlet Witch diventerà la villain di Doctor Strange 2. La serie infatti esplorerà la definitiva trasformazione di Wanda Maximoff e probabilmente ci mostrerà come l'eroina passerà al lato oscuro.

Intanto date uno sguardo all'intervista fatta a Kevin Feige su WandaVision.