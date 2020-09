WandaVision, l'easter egg sulla location suggerisce la realtà alternativa di Scarlet Witch

La scorsa settimana stato pubblicato il primo trailer di WandaVision, l'attesissima serie Disney+ che racconta le vicende di Scarlet Witch dopo gli eventi Avengers: Endgame. Molti sono ancora i dubbi su questa produzione ma forse un insospettabile easter egg potrebbe suggerirci che si svolgerà in una realtà alternativa.

Un utente spagnolo di Reddit ha infatti notato un particolare molto interessante, mentre il trailer ha confermato che il nome della città in cui WandaVision si svolge è Westview, le prime foto dal set, che possono essere viste nell'immagine qui sotto, rivelano invece che il nome della città è Eastview.

La spiegazione più semplice è che Eastview sia la città reale mentre Westview potrebbe rappresentare la realtà alternativa creata da Scarlet Witch. Questa piccola città piuttosto semplice potrebbe diventare il centro di questa avventura, in cui Wanda influenza il mondo esterno di Eastview in un modo drastico di cui probabilmente non si rende pienamente conto.

Sicuramente avrete notato che i nomi delle due città sono un chiaro riferimento anche al magico mondo del Mago di Oz. Eastview potrebbe essere la città controllata dalla strega Agatha Harkness? WandaVision in tal senso potrebbe essere una sorta di battaglia tra streghe, poiché Wanda difende Westview dai pericoli che potrebbero venire da Eastview. Ovviamente queste sono solo ipotesi che durante la messa in onda potrebbero o meno trovare conferma.

Intanto, per ingannare l'attesa, date un'occhiata ai 10 meme più esilaranti su WandaVision.