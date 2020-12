WandaVision: l'easter egg che forse non avete notato nel nuovo trailer

A quanto sembra i trailer di WandaVision sono infarciti di svariati easter egg. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato di un esilarante riferimento a Vita da Strega, ora possiamo svelarvi la presenza di un nuovo easter egg riferito a Captain America: The Winter Soldier.

Ricorderete sicuramente che nella scena post-credit di questa pellicola viene presentata per la prima Wanda Maximoff che in compagnia di suo fratello è tenuta prigioniera dell'Hydra. Quicksilver rimbalza da un capo nella sua cella ad una velocità supersonica, mentre Scarlet Witch è intenta ad impilare dei blocchi con la forza del pensiero.

Nel trailer, quando viene mostrata la Gemma della mente, la Wanda Maximoff di Olsen indossa lo stesso abito che il suo personaggio indossava durante la scena post-crediti in Captain America: The Winter Soldier. Se guardiamo le immagini al rallentatore, possiamo vedere chiaramente l'involucro blu della pietra esplodere prima di rilasciare l'energia della Gemma della mente: le stessa energia utilizzata per creare sia Wanda che Pietro (Aaron Taylor-Johnson) ma anche Visione.

La serie darà il via alla Fase 4 dell' MCU ma, a quanto sembra WandaVision non avrà nulla da invidiare ai film. Stando alle parole di Kevin Feige, si tratterà di un'evoluzione necessaria del mondo Marvel, che potrà contare sugli stessi budget e sugli stessi effetti speciale dei blockbuster. Insomma, siamo tutti curiosissimi di scoprire come saranno queste nuove serie Marvel. Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio.