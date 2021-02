WandaVision, un easter egg potrebbe aver rivelato il vero villain della serie

Il quarto episodio della sensazionale WandaVision di Disney+ ci ha lasciato dare un'occhiata al mondo reale a quello che sta realmente accadendo all'interno della cittadina di Westview, e un piccolo easter egg mostrato proprio nella puntata potrebbe rivelare il vero villain dell'intero arco narrativo.

Una delle più grandi e seguite fan theory del momento e relativa alla serie live-action Marvel Studios è quella dell'Esagono. Gli esagoni hanno un ruolo importante in WandaVision, dato che appaiono molte volte nella bolla creata da Wanda in formato sitcom, compresi i titoli di coda del primo episodio, sulla giacca dell'Apicoltore (gli alveari sono strutturati in esagoni dalle api) e in vari altri modelli del design della scenografia.



Molti hanno cominciato dunque a domandarsi cosa possano significare e il risultato - almeno in teoria - è alquanto nefasto. Il riferimento principale che tutti hanno in mente adesso è infatti il malvagio Mephisto, già da tempo sospettato come grande villain dello show, ma il quarto episodio ha aperto alla possibilità che ci possa essere addirittura una parte della SWORD dietro a tutto questo, data la presenza di molti esagoni tra i vari ranghi dell'agenzia.



Vediamo infatti il tema dell'esagono ritornare in diversi punti dell'organizzazione SWORD, di cui il più intrigante è quello all'interno dello studio del direttore Hayward, dove è presente sia sulla moquette che sulle pareti. Anche l'analisi della Bolla di Wanda mostra che si tratta di un esagono.



Diretta da Matt Shakman e scritta dalla Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision ha debuttato su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i restanti 7 episodi della serie che continueranno a uscire a cadenza settimanale ogni venerdì. L'appuntamento, insomma, è da non perdere.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione dei primi tre episodi di WandaVision e alle interviste al cast della serie Disney+. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.



Vi lasciamo anche al nostro speciale su Avengers: Age of Ultron.