WandaVision: Ecco la scena inedita mostrata durante lo show di Jimmy Kimmel

Manca ormai pochissimo all'arrivo di WandaVision nel catalogo di Disney+. Gli appassionati delle avventure dei personaggi Marvel sono quindi ansiosi di scoprire come continueranno le vicende di Wanda Maximoff, ecco quindi una breve scena inedita mostrata nelle scorse ore.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da @Adam_Khan, che ha voluto condividere su Twitter il video che è stato presentato da Elizabeth Olsen, ospite dalla recente puntata del "Jimmy Kimmel Live!". Nel filmato troviamo i due protagonisti nella loro camera da letto, ma un rumore fuori di casa continua a svegliare Wanda Maximoff che, come rivela al personaggio di Paul Bettany, cerca di usare i suoi poteri per accendere la luce della stanza, anche se con scarsi risultati. Come potete notare, lo stile è quello delle sitcom degli anni '50, la serie è stata girata anche in uno studio in cui era presente il pubblico, come rivelato da Paul Bettany, che ha partecipato al podcast di ReelBlend.

L'opera farà il suo debutto su Disney+ a partire dal prossimo 15 gennaio, le nove puntate che compongono la prima stagione saranno quindi pubblicate a cadenza settimanale, come è successo per gli altri show prodotti dalla Casa di Topolino. Inoltre, un fan ha notato un particolare interessante in una scena di WandaVision.