WandaVision, Elizabeth Olsen ha accidentalmente rivelato di essere sposata!

Elizabeth Olsen ha recentemente condiviso un importante aggiornamento sulla sua vita privata in maneira del tutto involontaria. Wanda Maximoff del Marvel Cinematic Universe, si è fidanzata con il musicista Robbie Arnett nel 2019 dopo averlo frequentato per tre anni ma a quanto pare i due sono convolati a nozze!

Intervistata da Kaley Cuoco per Actors on Actors di Variety, Elizabeth Olsen ha chiacchierato di molti argomenti, dal suo show Disney+ di successo ai suoi progetti imminenti e si è lasciata scappare la notizia in maniera del tutto casuale: “Sono in un bagno per parlare con te. Sono stata nel Regno Unito per sette mesi, sono tornata a casa solamente due giorni fa, e il mio vicino sta ristrutturando il suo cortile. Si sente ancora rumore, e sono nel bagno più lontano!”

Ma a un certo punto, Elizabeth si è lasciata sfuggire di essersi sposata con Robbie riferendosi a lui come a suo marito. Dietro di lei c’era una copia del libro Little Miss Magic e l’attrice ha detto: “Ho appena notato che mio marito ha messo lì Little Miss Magic, sai, il libro di Little Miss? È un libro classico, ma è speciale per via di WandaVision. Lui è così carino”.



La star non ha condiviso altri dettagli sul suo matrimonio, come molti sapranno la coppia è sempre stata molto riservata e sono apparsi in pubblico raramente.

Dopo la sua acclamata performance nella sua serie WandaVision, Elizabeth Olsen riprenderà il suo ruolo nel film in uscita Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che riprenderà la sua storia proprio da dove era stata interrotta nel finale della serie.



Vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e ad una curiosità su come sarebbe Visione senza effetti speciali in WandaVision.