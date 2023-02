WandaVision: Elizabeth Olsen anticipa il ritorno di Scarlet Witch nel MCU!

La Scarlet Witch di Elizabeth Olsen è apparsa per l'ultima volta nel Marvel Cinematic Universe in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la pellicola del 2022 diretta da Sam Raimi. Ma dopo la sua presunta scomparsa nel film, del personaggio non si è più saputo nulla, almeno fino a questo momento.

Durante il recente Comfest Con 2023, la star di WandaVision ha infatti rivelato che attualmente sta programmando il futuro della sua Scarlet Witch, che l'attrice ha interpretato per la prima volta in una breve sequenza dopo i titoli di coda di Captain America: The Winter Soldier del 2014, insieme a Kevin Feige:

"Beh, onestamente, se dovessi dirti esattamente cosa vorrei, penso che rovinerei qualcosa", ha rivelato la Olsen. "Perché Kevin Feige ci chiede sinceramente cosa vogliamo fare con il personaggio e poi lo realizza. Quindi, penso a quello che... non so se posso condividerlo. Io voglio solo tornare".

In attesa di saperne di più sui futuri progetti del MCU che andranno a coinvolgere l'attrice, vi ricordiamo che tra non molto Elizabeth Olsen tornerà sul piccolo schermo con Love and Death, la nuova serie limitata di HBO basata sulla vera storia della casalinga texana Candy Montgomery, che nel 1980 uccise con un'ascia la sua amica della chiesa, Betty Gore. Love and Death debutterà su HBO Max il prossimo 27 aprile 2023.

