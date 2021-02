WandaVision avrà un cameo a sorpresa come The Mandalorian: parola di Elizabeth Olsen

I primi quattro episodi di WandaVision sono stati archiviati e, nonostante le molte informazioni trapelate nel corso degli ultimi mesi, i fan sembrano essere davvero entusiasti per quanto hanno avuto modo di vedere fin qui ma, sembra che le sorprese non siano ancora finite.

La serie Disney+ ci ha mostrato molti volti familiari del Marvel Cinematic Universe: non solo Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ma anche l'agente dell'FBI Jimmy Woo interpretato da Randall Park e la dottoressa Darcy Lewis interpretata da Kat Dennings. Ma, come suggerisce a TV Line l'interprete di Wanda Maximoff, un altro veterano dell'MCU potrebbe fare una capatina a Westview.

In molti pensano che in WandaVision potremo assistere ad un momento alla Luke Skywalker come quello a cui abbiamo avuto modo di assistere nella seconda stagione di The Mandalorian. Qualcosa che lascerà senza ombra di dubbio i telespettatori a bocca aperta.

A suggerirlo è stata proprio la Olsen: "Si, qualcosa del genere potrebbe accadere anche in WandaVision. Vi attendono ancora molte sorprese. Sono davvero entusiasta per quello che gli spettatori avranno modo di vedere".

Il creatore di WandaVision, Jac Schaeffer, sembra essere dello stesso avviso e ha rivelato che ci sono così tante sorprese in serbo per i cinque episodi rimanenti che è meglio che i fan si mettano comodi: "Incoraggio tutti i fan a restare sintonizzati, perché c'è dell'altro in arrivo".

Insomma, chi pensate che comparirà di qui in avanti in WandaVision? Diteci la vostra nei commenti.

Intanto, date uno sguardo al video che sincronizza gli eventi di Endgame a quelli di WandaVision e se vi va, gustatevi la nostra recensione del quarto episodio di WandaVision.