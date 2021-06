WandaVision, Elizabeth Olsen conferma: 'Non ci sarà una seconda stagione'

Kevin Feige aveva già chiarito che non c'erano piani per WandaVision 2 e ora la conferma arriva anche da Elizabeth Olsen, la meravigliosa interprete della potentissima Scarlet Witch.

Nel corso di un'intervista a due realizzata con Kaley Cuoco per Variety, l'attrice che ormai da anni veste i panni di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe ha distrutto le speranze di milioni di fan di tutto il mondo, precisando che WandaVision è una serie limitata.

"Pensi che farai una seconda stagione di WandaVision?" ha chiesto la Cuoco alla Olsen, che ha subito tagliato corto: "No. È sicuramente una serie limitata".

"Serie limitata. Ebbene, l'abbiamo detto anche noi", ha risposto poi l'interprete di Penny in The Big Bang Theory, e la protagonista femminile di WandaVision ha aggiunto: "Voglio dire, lo sto dicendo. Non lo so. Voglio dire, con la Marvel non puoi mai dire di no. ma per ora vi assicuro che nulla bolle in pentola".

"È vero", ha risposto la Cuoco. "Hai ragione. Pensavo davvero di avere uno scoop importante per il mondo intero. Ma tu mi hai stroncata, spezzandomi le gambe fin da subito".

Intanto però Jac Shaeffer ha chiuso un accordo triennale con la Marvel. Anche se non ci saranno nuovi episodi di WandaVision, sicuramente rivedremo la sua autrice in giro per il Marvel Cinematic Universe.