WandaVision, Elizabeth Olsen conferma un potere della sua Scarlet Witch?

WandaVision è terminato ormai già da un po', e mentre non abbiamo avuto il cameo di Benedict Cumberbatch in cui molti speravano, sappiamo che Elizabeth Olsen farà ritorno in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma quali poteri ci mostrerà la sua Scarlet Witch? L'attrice potrebbe esserselo fatto inavvertitamente scappare...

Nei mesi scorsi, Elizabeth Olsen è passata dal set di WandaVision a quello di Doctor Strange In The Multiverse of Madness, e la sua presenza nel sequel del film con protagonista lo Stregone Supremo ha dato vita a tantissime ipotesi e teorie già da prima che la prima serie tv dei Marvel Studios avesse modo di debuttare su Disney+.

Ma dopo il series finale di WandaVision, in cui abbiamo visto Wanda abbracciare finalmente la sua identità di Scarlet Witch e iniziare a sperimentare i limiti delle sue abilità, grazie anche al Darkhold precedente in possesso di Agatha (Kathryn Han) non possiamo fare a meno di chiederci in che modo il personaggio della Olsen si inserirà nel contesto di Doctor Strange 2, e cosa possiamo aspettarci da lei in termini di poteri.

E proprio a quest'ultimo riguardo, l'attrice, parando ai microfoni del podcast di THR, ha rivelato che "[Wanda] ha dei poteri molto divertenti. Sapete, telecinesi, può viaggiare tra i diversi mondi..."

Non sappiamo quanto intenzionale possa essere stata questa ammissione, anche se ormai c'era probabilmente da aspettarselo che il suo personaggio fosse in grado di arrivare a tanto, ma sarà interessante vedere come il tutto si svilupperà nel film, specialmente considerati i recenti rumor su Doctor Strange 2.