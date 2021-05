WandaVision, Elizabeth Olsen difende Wanda: 'Penso abbia un tremendo senso di colpa'

Il comportamento di Wanda nel corso di WandaVision non è stato esattamente di quelli esemplari: la nostra ha praticamente tenuto in ostaggio un'intera città, nascondendo inoltre al povero Visione la verità sul suo passato e sulla loro tranquilla vita familiare a Westview.

I fan, a tal proposito, non sembrano intenzionati a perdonare a cuor leggero la nostra Scarlet Witch, che secondo alcuni sarebbe riuscita troppo facilmente a farla franca sul finale dello show, che avrebbe invece dovuto riservarle la giusta punizione per i crimini commessi.

Non è d'accordo, però, Elizabeth Olsen: l'attrice, protagonista anche di una splendida concept-art di Scarlet Witch, ritiene infatti che Wanda non potrà fuggire a lungo dalle proprie responsabilità. "Wanda è dovuta fuggire prima che arrivassero lì le persone che avrebbero potuto addossarle la responsabilità di tutto. E il posto in cui è andata è un posto in cui nessuno la troverà mai. Sa benissimo che sarà ritenuta responsabile di ciò che è successo e avverte un enorme senso di colpa" sono state le parole di Olsen.

Vedremo, dunque, come si metteranno le cose per Scarlet Witch: fate anche voi parte dei fan che avrebbero trovato giusto riservarle un trattamento più duro? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, perché non abbiamo visto Doctor Strange durante WandaVision.