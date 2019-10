WandaVision, Elizabeth Olsen elogia Kevin Feige: 'é un genio'

Elizabeth Olsen è stata decisamente colpita dalla trama di WandaVision, la serie Disney+ in cui sarà protagonista insieme a Paul Bettany, ma anche dalla genialità di Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, come ha ribadito in una recente intervista.

In questi giorni, Olsen è impegnata con la promozione della seconda stagione di Sorry for your loss, show di Facebook Watch, ma tra gli argomenti trattati non può di certo mancare l'esperienza dell'attrice nel Marvel Cinematic Universe, dove è conosciuta per essere Scarlet Witch/Wanda Maximoff.



Il suo personaggio verrà coinvolto anche nella Fase 4, dato che giocherà un ruolo importante in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e che sarà il personaggio principale di WandaVision, insieme a Visione.

C'è tanta curiosità e attesa intorno a questa serie, che Olsen ha descritto come "una storia davvero ingegnosa e sorprendente". In più, l'attrice è fiduciosa dell'apprezzamento dei fan e ha confessato come sia stata convinta della bontà del progetto fin dall'inizio: "Ho ascoltato le premesse e ho subito capito il potenziale. Kevin Feige è un genio".

Olsen, come i futuri spettatori, vorrebbe saperne di più: "Ci sono altre domande per cui ancora non ho una risposta, ma ho capito perfettamente cosa vuole fare Feige e mi piace tantissimo".



In questi giorni, Olsen ha condiviso il suo ricordo preferito sui set Marvel, ma ha raccontato anche le difficoltà avute con le riprese.



WandaVision dovrebbe arrivare nel 2021.