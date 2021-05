WandaVision, Elizabeth Olsen: 'Ero terrificata dall'idea di una sit-com'

Nonostante sia entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe diversi anni fa, Elizabeth Olsen ha affrontato solo di recente il ruolo di assoluta protagonista di una produzione, ovvero quando WandaVision è approdata nei mesi scorsi su Disney+.

Presto la rivedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e l'attrice sembra davvero entusiasta di poter finalmente abbracciare appieno il ruolo di Scarlet Witch. Nel corso di un'intervista con Glamour Spain, Elizabeth Olsen ha detto:

"Ho passato gli ultimi 7 anni a interpretare questo personaggio e lei è cambiata ed è cresciuta con me. Ma è stato solo dopo WandaVision, e ora con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ho sentito un senso di appartenenza e di avere una vera e propria licenza creativa con lei".

Sul secondo capitolo del film con protagonista Benedict Cumberbatch, l'attrice ha detto: "Ogni film Marvel è unico e questo sorprenderà sicuramente i fan. Non vedo l'ora di vedere la reazione del pubblico, soprattutto quando entrerà in gioco ciò che è stato trattato in WandaVision".

Doctor Strange 2 si svolgerà immediatamente dopo gli eventi di WestView a quanto pare, e proprio della sua esperienza con WandaVision, la Olsen ha detto: "All'inizio ero terrorizzata dall'idea di una sit-com. È stato travolgente viaggiare tra formati differenti per poi tornare pienamente nell'universo Marvel. Ma ho amato la storia e ho amato il viaggio che abbiamo intrapreso con il pubblico".

Sebbene Elizabeth Olsen non abbia un ottimo rapporto con la fama, sulla questione ha detto: "Non mi aspetto nulla, non penso al successo. Ma il fatto che lo abbia avuto è ancora qualcosa che sto cercando di capire".