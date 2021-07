WandaVision, Elizabeth Olsen: 'Kevin Feige non ha un piano per gli Young Avengers'

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa durante un Q&A virtuale con la New York Film Academy, la superstar Elizabeth Olsen ha parlato del futuro del Marvel Cinematic Universe concentrandosi in particolare sull'esordio degli Young Avengers.

Dopo che Wanda Maximoff, nel corso di WandaVision, ha partorito i gemelli Tommy (Jett Kline) e Billy Maximoff (Julian Hilliard), i fan si sono interrogati sul possibile esordio nel MCU della famosa squadra di supereroi adolescenti, soprattutto considerato che il pubblico ha già incontrato dei personaggi che nei fumetti fanno parte di questo particolare team, come Eli Bradley (Elijah Richardson) in The Falcon and the Winter Soldier, il giovane Kid Loki (Jack Veal) in Loki, e che molto presto ne incontrerà degli altri, come Kate Bishop (Hailee Steinfeld) in Hawkeye, America Chavez (Xochitl Gomez) di Doctor Strange 2 e Cassie Lang (Kathryn Newton) in Ant-Man 3.

Ma Elizabeth Olsen, interrogata sulla questione, ha dichiarato: "Non ne ho idea. Non so nemmeno se - in realtà, se chiedi a Kevin Feige, penso che dirà onestamente che non lo sa. Non funziona così ai Marvel Studios. Pianificano davvero le varie fasi una alla volta e poi, dopo averne completata una, passano a quella successiva. Dal mio punto di vista posso dire che sembrerebbe una possibilità, ma non credo che abbiano ancora un vero piano per questo. Ma, lo sapete, tengono sempre una porta aperta per queste cose."

Qualche mese fa, commentando il possibile esordio degli Young Avengers, Kevin Feige affermava: "Da fan dei fumetti, qualsiasi cosa ci sia nei fumetti è sempre la nostra ispirazione, la nostra stella polare. Dopodiché il divertimento è sovvertire quelle aspettative per raccontare la nostra storia. Ma sì, si può certamente notare come la Fase 4 stia introducendo nuovi tipi di personaggi con grande potenziale per il futuro. E' come se ai Marvel Studios fossimo un po' tutti Nick Fury alla fine di Iron Man 1, adesso: ci sono nuovi attori e nuovi registi che arrivano sulla scena, e noi gli facciamo notare che fanno parte di un universo più grande. Prima però bisogna lavorare per costruire il loro pubblico".

Ricordiamo che Elizabeth Olsen riprenderà il ruolo di Scarlet Witch in Doctor Strange 2, che oltre ad essere collegato a WandaVision sarà anche un sequel della prima stagione di Loki e dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home. Per altri approfondimenti ecco le date d'uscita di tutti i film e le serie tv Marvel Studios che arriveranno nei prossimi mesi e anni.