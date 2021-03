WandaVision, Elizabeth Olsen: 'Mia mamma ha sbagliato per 4 anni il nome di Scarlet Witch'

Da quest'oggi è disponibile per la visione il nono e ultimo episodio di WandaVision, la serie tv nata dalla collaborazione dei Marvel Studios e Disney+, ma il nome del personaggio di Elizabeth Olsen era noto a tutti già dai tempi di Avengers: Age of Ultron... A tutti, tranne che alla madre dell'attrice.

Ospite al The Tonight Show with Jimmy Fallon, Elizabeth Olsen ha partecipato a un divertente segmento in cui il conduttore mostrava all'attrice i meme ispirati all'ultimo episodio dello show andato in onda (l'ottavo, essendo l'intervista di qualche giorno fa).

E proprio grazie a uno di questi meme, quello che faceva riferimento alla prima menzione ufficiale nel MCU dell'alias di Wanda Maximoff Scarlet Witch, abbiamo scoperto che in casa Olsen c'era chi per diversi anni ha usato l'appellativo sbagliato per far riferimento al personaggio interpretato da Elizabeth: sua madre.

"Mia madre mi ha confessato proprio in questi giorni che mi ha chiamato Red Witch per gli ultimi... Lei ha detto quattro anni, ma credo siano almeno sei o sette" ha rivelato l'attrice "Ha imparato che il nome del personaggio è Scarlet solo la scorsa settimana [guardando l'episodio]".

"Mi ha anche rimproverato, mi ha detto 'Perché non mi hai mai corretto?' e io le ho risposto 'Perché non lo sapevo, pensavo che stessi facendo una battuta, non che non sapessi il nome del mio personaggio!".

Le origini di Scarlet Witch sono state approfondite negli ultimi due episodi di WandaVision, attualmente disponibili su Disney+.

E voi, avete già visto il series finale? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.