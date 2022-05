WandaVision, Elizabeth Olsen sulla nomina agli Emmy: 'In Marvel non ci aspettiamo premi'

In una recente partecipazione come ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, in occasione del lancio di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Elizabeth Olsen è tornata a parlare dell'inaspettata nomination agli Emmy 2021 per la sua interpretazione di Wanda Maximoff nella serie TV del Marvel Cinematic Universe WandaVision.

Olsen ha rivelato che la notizia della nomination fu davvero sorprendente: "Nessuno accetta un ruolo Marvel pensando di ricevere una nomination" ha ammesso l'attrice. "Ma noi ci siamo riusciti! E in realtà abbiamo potuto festeggiare insieme per la prima volta proprio agli Emmy, perché avevamo concluso le riprese della serie in piena emergenza Covid". "Sarebbe stato bello che ci fossero tutti" ha proseguito l'attrice, "ma è stato comunque speciale poter essere lì e celebrare il nostro show insieme ad altre grandi produzioni".

L'assenza delle produzioni Marvel dai grandi premi cinematografici e televisivi non è certamente una novità: di recente, si è tornati a parlarne con Spider-Man: No Way Home snobbato agli Oscar, nonostante il grandioso successo di pubblico in tutto il mondo.

Elizabeth Olsen invece è riuscita nell'impresa di ottenere una nomination agli Emmy Awards del 2021, nella categoria Miglior attrice protagonista in una miniserie: a contendersi il premio con lei c'erano Anya Taylor-Joy per la serie Netflix La regina degli scacchi, Cynthia Erivo per aver interpretato Aretha Franklin nella serie antologica Genius: Aretha, Michaela Coel protagonista di I May Destroy You e, infine, la vincitrice Kate Winslet per il ruolo della detective Mare Sheehan nella serie HBO Omicidio a Easttown.

A proposito di WandaVision, nelle scorse ore la serie Marvel ha fatto nuovamente parlare di sé in seguito ad alcune modifiche: sembra infatti che i Marvel Studios abbiano modificato l'intro di un episodio di WandaVision, alimentando i sospetti dei fan più attenti che cercano di cogliere indizi sul futuro del MCU.