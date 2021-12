WandaVision, Elizabeth Olsen nominata IMDb Top Star 2021

Elizabeth Olsen, protagonista della prima serie Disney+ dei Marvel Studios, WandaVision, è stata nominata Top Star 2021 dal famoso database online di cinema IMDb. L'annuncio è arrivato tramite un tweet con un'immagine in bianco e nero di Olsen. Nel gennaio 2021 WandaVision ha inaugurato il nuovo filone seriale dell'MCU.

WandaVision si è rivelato uno show ben diverso dai film Marvel ai quali gli spettatori erano abituati, incorporando generi quali sit-com e comedy e omaggiando grandi classici come The Dick Van Dyke Show, I Love Lucy, Vita da strega e molti altri.



"WE BOW DOWN. Senza ulteriori indugi, la Top Star 2021 in persona è Scarlet Witch, la star di WandaVision Elizabeth Olsen" si legge nel post su Twitter.

A completare la Top 10 di star dell'anno troviamo Regé-Jean Page di Bridgerton, Florence Pugh di Black Widow, Ana de Armas di No Time To Die, Yvonne Strahovski di The Handmaid's Tale, Anya Taylor-Joy di La regina di scacchi e Ultima notte a Soho, Alexandra Daddario di The White Lotus, Jodie Comer di Killing Eve e Free Guy, Ben Barnes di Shadow and Bone e Lily James di La nave sepolta e Rebecca.



IMDb ha assegnato anche il Top Breakout Stars 2021 a Regé-Jean Page di Bridgerton. Olsen non è l'unica a ricevere un premio mediatico in queste ultime settimane dell'anno: Paul Rudd è stato votato come uomo più sexy del mondo dalla rivista People.



Per rispolverare la prima stagione dello prima serie Marvel, su Everyeye approfondiamo il finale di WandaVision: delusione o conferma?