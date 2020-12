WandaVision: Elizabeth Olsen parla delle ispirazioni della serie, e rischia lo spoiler

Diciamolo chiaramente: non abbiamo ancora capito un bel niente di WandaVision e il fascino della serie sembra essere proprio quello di proporci una realtà enigmatica e incomprensibile. Elizabeth Olsen, protagonista al fianco di Paul Bettany, ha comunque rischiato di spiegare più del necessario nel corso di un'intervista.

"Kevin mi disse che voleva fondere due diverse serie di fumetti e usarle come ispirazione. Mi ha spiegato che la serie avrebbe mostrato come Wanda, originaria un paese dell'Est Europa, e cresciuta con imitazioni di prodotti americani come la televisione...", ha dichiarato l'attrice a Emmy Magazine prima di interrompersi per evitare di rivelare troppo.

La serie sembrerebbe ispirarsi al fumetti The Vision di Tom King, incentrato però sulle grottesche vicende di Visione, e House of M, un crossover ambientato dopo gli eventi di Avengers Disassembled e in cui Wanda Maximoff ha un ruolo centrale. In entrambe le serie si parla di una realtà alternativa, ma è probabile che Kevin Feige abbia spiegato con precisione ad Olsen tutti i punti di contatto con la serie e che l'attrice stesse per svelare uno snodo fondamentale contenuto nei comics.

"Ero un po' nervosa pensando alla Marvel che fa qualcosa sulla televisione, perché mi chiedevo quale fosse il significato e come potesse intrecciarsi il tutto, ma sono stata subito entusiasta quando ho sentito l'idea alla base".

Ormai manca poco e Disney ha lanciato un nuovo trailer di WandaVision per ricordarci che il 15 gennaio potremo finalmente addentrarci in quella che sembra essere la serie più folle del MCU.