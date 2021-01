WandaVision, Elizabeth Olsen parla dello sviluppo di Wanda come Scarlet Witch

Mancano cinque giorni all'arrivo dei primi due episodi di WandaVision su Disney+, e mentre le reazioni della stampa americana parlano di una serie "brillante e fuori dall'ordinario", i fan del Marvel Cinematic Universe non aspettano altro che addentrarsi in questo fantastico mondo artificioso anni '50 creato da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Di recente, proprio l'attrice ha avuto modo di parlare con Jake's Take del suo lavoro di sviluppo su Scarlet Witch e dell'evoluzione del personaggio, sostanzialmente da ragazza a donna, in una formazione più completa in termini caratteriali e di sfumature. E la Olsen ha ammesso di essersi molto divertita lungo questo percorso di crescita e approfondimento, soprattutto nel tratteggiare la femminilità della supereroina dalla sua prima apparizione in Avengers: Age of Ultron fino a WandaVision.



Ha detto la Olsen: "Quello che mi è piaciuto esplorare di più con lei è stata questa opportunità di trasformarla in una donna. Inizialmente è stato divertente interpretarla con quel taglio un po' angoscioso d'apertura e trasformarlo poi in dolore e infine in responsabilità, con tutte le conseguenze che ha dovuto affrontare dopo un grande trauma. È stato stimolato avere più modi di esplorare le sue esperienze e arrivare finalmente a sfondare tutte le porte con questo fantastico show".



WandaVision creata da Jac Schaeffer sarà composta da 9 episodi che usciranno settimanalmente su Disney+ a partire dal prossimo 15 gennaio.