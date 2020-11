WandaVision: Elizabeth Olsen, Paul Bettany.... e il bacio disgustoso sul set

Elizabeth Olsen e Paul Bettany si riuniranno nella prossima serie tv Marvel, WandaVision, riportando sullo schermo i loro personaggi interpretati all'interno del Marvel Cinematic Universe, ovvero Wanda Maximoff e Visione. Durante le interviste promozionali Olsen e Bettany hanno rimarcato l'ottimo rapporto sul set, svelando l'unica 'discussione'.

Una diatriba che chiameremo 'Snotgate'. Questo perché durante le riprese di un bacio particolarmente emozionante al freddo, ad uno dei due attori colava il naso. Tuttavia nessuno dei due sembra confessare di essere il 'responsabile' di questo disgustoso inconveniente.

"Vi racconterà un mucchio di merda su chi era il muco" ha esclamato scherzoso Paul Bettany a EW "Conosco la verità e le persone non dovrebbero lasciarsi ingannare dalla sua storia".



Di un altro avviso è Elizabeth Olsen:"Quando ha quel trucco non può davvero sentire la fuoriuscita di liquidi come posso farlo io. Ero tipo 'Non puoi nemmeno dire che hai il muco! Io posso! Non puoi sentire la tua faccia perché è ricoperta di vernice!'".

A parte questo piccolo dettaglio, le riprese si svolte in assoluta tranquillità, nonostante Paul Bettany non si aspettasse di tornare con un ruolo di primo piano nei panni di Visione:"Pensavo di esser stato coinvolto per essere lasciato andare. Pensavo che Kevin stesse facendo la cosa giusta coinvolgendomi e che lui e il produttore esecutivo mi avrebbero detto 'è stata una corsa fantastica ed è finita'. Invece è stata una sorpresa davvero piacevole per me e per il mio direttore di banca, ovviamente" ha concluso sorridente Bettany.

Il primo episodio di WandaVision dovrebbe arrivare entro la fine del 2020 su Disney+.



