WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany protagonisti del nuovo poster

Oltre al nuovo trailer dedicato a WandaVision, la Disney ha voluto regalare ai numerosi fan dei personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany un poster inedito incentrato sulla serie di Disney+.

Trovate l'immagine in calce alla notizia, il poster ci mostra i due nella loro nuova realtà: quella che sembrerebbe ad una prima occhiata una classica ambientazione da serie TV anni '50, mentre ai lati si può notare lo stesso effetto visto nel trailer, che ci fa vedere i due nelle loro "versioni originali". Sembra inoltre che WandaVision sarà la serie che ci introdurrà nella nuova fase del MCU, dopo il rinvio al 2021 di Falcon and The Winter Soldier, inizialmente prevista per la stagione autunnale di quest'anno.

Non sappiamo ancora il giorno esatto in cui sarà possibile vedere le puntate della prima stagione di WandaVision, serie che ci mostrerà le conseguenze che gli avvenimenti di Avengers: Infinity War ed Endgame hanno avuto sulla psiche del personaggio di Elizabeth Olsen, e che secondo vari rumor sarà collegata alla nuova pellicola incentrata su Doctor Strange. Come vi abbiamo già segnalato, sembrerebbe che negli episodi di WandaVision appariranno due nuovi Vendicatori, in particolare si tratterebbe di Wiccan e Speed, anche se per ora la notizia non è stata confermata.