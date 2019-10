WandaVision: Elizabeth Olsen racconta le sue difficoltà sul set Marvel

Disney+ sta per arrivare e porterà con se tante novità, tra cui l'attesissima serie WandaVision, nella quale il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen troverà un più ampio spazio di quello ottenuto nei grandi film del MCU. Il progetto impegnerà la maggior parte del tempo dell'attrice, che in un'intervista racconta le sue difficoltà sul set.

Lo abbiamo visto per Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home: la Marvel Cinematic Universe sta puntando a storie che lascino il pubblico senza fiato, approfondendo e dando vita a personaggi sempre più complessi. L'asticella sembra alzarsi ogni volta di più e tutto fa supporre che l'elevato standard verrà rispettato anche dalle imminenti serie Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, come attesta il budget stellare destinato alle serie Disney+.

La serie con protagonista Elizabeth Olsen/ Scarlet Witch ha scadenze serratissime che vedranno l'attrice impegnata sul set per la maggior parte del prossimo anno. In un'intervista a Entertainment Weekly la Olsen dichiara che non le dispiacerebbe ritornare a lavorare in produzioni più piccole:

"Ciò che mi piacerebbe fare in questo momento è recitare in un piccolo film indipendente, di quelli che impiegano quattro settimane per essere girati e che abbiano un inizio ed una fine ben definiti. Lavorare con la Marvel e contemporaneamente a Sorry for Your Loss mi ha lasciato ben poco tempo da dedicare ai piccoli film di nicchia, ai quali sono tanto affezionata. Una parte di me vorrebbe tornare a girare film più contenuti e un'altra desidera tanto calcare la scena nei teatri."

Le preoccupazioni dell'attrice sono comprensibili, possiamo solo immaginare lo stress di lavorare per un franchise così importante, e prima di lei anche Robert Downey Jr. e Chris Evans avevano fatto commenti simili. Ovviamente il set regala anche molte gioie e qui la Olsen racconta il suo momento preferito di WandaVision, disponibile su Disney+ dal 2021.