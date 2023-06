Wandavision, Elizabeth Olsen ribadisce: 'Non mi manca interpretare Wanda per ora'

Nel corso dell'ultimo numero di Variety, per il format Actors on Actors, il noto magazine ha reso possibile una conversazione tra Elizabeth Olsen, star del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, e Meghann Fahy, star di The White Lotus. Proprio in quest'occasione, Olsen ha ammesso che Wanda non le manca al momento.

"No, non mi manca", ha rivelato la Olsen. "Credo che siano quasi 10 anni che la interpreto. E mi è piaciuto molto. E credo che il motivo per cui non chiamo Kevin Feige tutti i giorni per proporgli le mie idee sia perché sono davvero orgogliosa di quello che siamo riusciti a fare. Penso che 'WandaVision' sia stata un'opportunità davvero sorprendente. Se qualcuno mi dicesse che sono stata licenziata dai film Marvel, mi sentirei comunque orgogliosa di quello che abbiamo fatto. E sto davvero cercando di capire come realizzare altri film e personaggi, in modo da rendere il tutto meno incentrato sulla Marvel".

Recentemente, proprio la Olsen ha suggerito agli attori di firmare contratti per un solo film Marvel alla volta e non accettare il classico multi-contratto che lo studio ha proposto in tutti questi anni ai suoi interpreti.

"È incredibilmente umile e con i piedi per terra", aveva dichiarato di recente Feige quando gli era stato chiesto un parere sulla Olsen. "Eppure, quando le macchine da presa sono in azione, è una forza della natura". Per quanto riguarda lo status di Wanda? "C'è davvero ancora molto da esplorare", aveva detto. "Non abbiamo ancora toccato molte delle sue storyline principali dei fumetti".

Il Presidente dei Marvel Studios aveva parlato anche del finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e se quella rimarrà l'ultima volta che abbiamo visto Wanda Maximoff / Scarlet Witch (il personaggio è rimasto schiacciato dalla caduta della Wundagore Mountain); Feige ha alluso al fatto che non abbiamo mai visto il cadavere di Wanda.

"Non so se l'abbiamo vista sotto le macerie. Ho visto una torre che veniva giù e un piccolo flash rosso. Non so cosa significhi".