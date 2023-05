WandaVision, Elizabeth Olsen ricorda alcune "ca**ate" che ha dovuto pronunciare

In una recente intervista, Elizabeth Olsen - ora impegnata nella promozione di Love & Death - ha commentato il suo precedente ruolo in WandaVision, la serie MCU del 2021 ideata da Jac Shaeffer e diretta da Matt Shakman; al riguardo, l'attrice ha ricordato alcune delle "ca**ate" che ha dovuto pronunciare nello show.

"Ho dovuto dire parecchie ca**ate" ha riso Olsen. "Per esempio: 'Tu sei la Gemma della Mente che vive in me'. Sembra quasi di pronunciare una lingua straniera, di dire: 'Questo significa qualcosa, sai. Devo ancora capirne il vero significato, ma... sai, significa sicuramente qualcosa'. E le mie sono soltanto supposizioni". Ha inoltre aggiunto: "Di conseguenza, ti ritrovi a tradurre ogni frase per capirla appieno. Probabilmente stava accettando l'idea che, qualunque cosa sarebbe successa, lui avrebbe fatto parte di lei indipendentemente dalla sua presenza o meno".

Alla luce di dichiarazioni simili, una domanda sorge spontanea: l'attrice di Silent House, Red Lights e Kodachrome tornerà nel Marvel Cinematic Universe? Molti fan credono di sì, perché Olsen vorrebbe recitare con Aubrey Plaza in Agatha: Coven of Chaos, eppure l'indiscrezione non è certa. Da parte sua, così ha avanzato l'attrice: "Non so mai come rispondere a queste domande, tranne che... non... Sì, pensò che tornerò".

Eppure, l'accoglienza della serie TV è stata buona: basti pensare all'indice di gradimento del 91% su Rotten Tomatoes, con un commento consensuale che parla di "un amorevole omaggio alla storia della TV", "un passo meravigliosamente strano e sorprendentemente audace nel piccolo schermo". Per scoprire se la storia di Scarlet Witch, Visione e gli altri personaggi è davvero tanto pessima, ecco la recensione di WandaVision.