WandaVision, Elizabeth Olsen ricorda: 'La piattaforma non esisteva ancora, avevo paura'

Facile, oggi, parlare di WandaVision come di uno dei prodotti televisivi targati MCU meglio riusciti: la serie con Elizabeth Olsen fu però un piccolo salto nel vuoto per tutti e in primis per la sua protagonista, come la stessa attrice di Wanda Maximoff ha voluto ricordare in occasione di un'intervista rilasciata a Indiewire.

Dopo aver ammesso di non sentire la mancanza di Wanda, infatti, Olsen ha parlato delle sensazioni non particolarmente rassicuranti provate quando si trattò di dire di sì ai Marvel Studios per la realizzazione di una serie che avrebbe rappresentato non solo il primo esperimento televisivo dell'MCU, ma anche uno sponsor per una piattaforma streaming, Disney+, all'epoca ancora non disponibile.

"Avevo paura a dire di sì a una serie su questi personaggi, da mettere poi su una piattaforma che ancora non esisteva. Non aveva l'aria di un posto sicuro" sono state le parole di Elizabeth Olsen, che ha poi proseguito: "Con WandaVision mi sembrò di essere in una bolla, almeno finché non ne vidi un video e pensai: 'Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta'".

E voi, quanto a occhi chiusi avreste puntato sul successo della serie? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Elizabeth Olsen, intanto, ha parlato del futuro di Wanda nel Marvel Cinematic Universe.