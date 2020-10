WandaVision, Elizabeth Olsen rinuncia ad una convention: ecco il motivo

Prima della fine dell'anno i fan Marvel si aspettano di scoprire su Disney+ la serie MCU, WandaVision, con protagonista Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Wanda Maximoff e Visione. Tuttavia la produzione non sembra che sia stata completata, come si evince dalla rinuncia di Elizabeth Olsen ad una convention dov'era attesa.

"Sfortunatamente a causa dei cambiamenti di programmazione dell'ultimo minuto per le riprese di WandaVision, Elizabeth Olsen non apparirà a #AUCKGEDDON quest'anno" ha twittato l'account ufficiale di @Armageddonexpo "Tuttavia abbiamo messo in fila un'altra fantastica star ospite per fare un panel virtuale, quindi tenete gli occhi aperti per un annuncio questa mattina!".



All'inizio del mese i fan hanno potuto dare un'occhiata ad alcune foto dal set di WandaVision, che mostravano alcuni fantastici look anni '60 e '70 che vedremo nello show Marvel. WandaVision racconterà le avventure di Wanda e Visione in una serie che fonderà lo stile delle classiche sit-com con il Marvel Cinematic Universe mentre i due protagonisti iniziano a sospettare che non sia tutto come sembra. Oltre a Olsen e Bettany, il cast della nuova serie facente parte del Marvel Cinematic Universe è completato da Kat Dennings, Teyonah Parris, Randall Park e Kathryn Hahn.



Su Everyeye potete dare uno sguardo alle idee e ipotesi su WandaVision dopo il primo trailer, e ad un approfondimento su tutto quello che sappiamo di WandaVision.