WandaVision, Elizabeth Olsen rivela: 'Ecco qual è stato il momento più bello sul set'

Primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, WandaVision ha raccontato il percorso di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e del suo amato Visione (Paul Bettany) inizialmente attraverso una rivisitazione dei generi televisivi a partire dagli anni '50, e successivamente rivelando la verità su Westview.

Il mondo creato dalla mente di Wanda per non affrontare il dolore del lutto e della perdita, come sappiamo, non consente alla sua famiglia di uscire dal famoso esagono, in cui Visione esiste ancora e la coppia ha due gemelli, Billy (Jullian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne).

Intervenuta recentemente al podcast The Awardist di Entertainment Weekly, Elizabeth Olsen, che vedremo prossimamente su HBO Max nel ruolo della killer Candy Montgomery, ha raccontato qual è stato il momento più bello per lei durante le riprese di WandaVision, rivelando un tenero retroscena.

Stiamo parlando del quinto episodio, e della scena in cui Wanda, Billy e Tommy scoprono che il loro cane Sparky è morto dopo aver mangiato le azalee di Agnes (Kathryn Hahn).

"Il mio momento preferito è stato quando abbiamo filmato una scena con i bambini Julian e Jett" ha raccontato Elizabeth Olsen, secondo cui Wanda ha un tremendo senso di colpa. "Quando il cane è morto e io spiego ai bambini che non si può sfuggire alla morte. Julian alla fine mi ha guardato e ha detto: Questa è la scena migliore che abbia mai fatto! Oh mio Dio, sono stato così bravo! Ma la macchina da presa non era su di lui. Era sull'altro ragazzo, e non avevo il coraggio di dirglielo!"

Elizabeth Olsen ha raccontato l'aneddoto proprio come una mamma orgogliosa. "In quel momento ho pensato: Oh mio Dio, quanta fiducia!" ha aggiunto. "Mi ha dato così tanta gioia che ci penso ancora molto spesso."