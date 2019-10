WandaVision: Elizabeth Olsen rivela il suo ricordo preferito sul set

Elizabeth Olsen è conosciuta soprattutto per essere Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, ruolo che riprenderà in WandaVision, l'attesa serie Disney+ creata in prima persona da Kevin Feige. In attesa della Fase 4, l'attrice ha rivelato il ricordo a cui è più legata per quanto riguarda i Marvel Studios.

Nel corso di un'intervista promozionale della seconda stagione di Sorry for your loss, show di Facebook Watch in cui è protagonista, Olsen ha parlato anche del suo lavoro nel MCU e nello specifico ha raccontato di aver adorato il "poter prendere il controllo di Edimburgo".



L'attrice ha spiegato: "Prendi il controllo di una città storica e del suo centro per tutta la notte e nel frattempo fai risplendere le cattedrali con il team che si occupa della fotografia". Questo rapporto particolare con la capitale scozzese, permette di "vedere parti della città che altrimenti non avresti fatto. Puoi vivere queste parti. La cosa che preferisco in assoluto sono tutte le manovre che ci vogliono per permettermi di volare". Olsen parla di come andasse in giro per tutta la città, ora oscillando da una parte e ora venendo lanciata su un materasso da un'altra. "È magico poter fare queste cose in un film".



Nei giorni scorsi, l'attrice ha confessato di non avere avuto la più pallida idea dell'easter egg nel poster di WandaVision. Ricordiamo che la serie dovrebbe arrivare nel 2021 e che c'è ancora molto da scoprire. Intanto sembra che sia confermata la run di Tom King, grazie all'annuncio del casting di due neonati.