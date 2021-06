WandaVision: Elizabeth Olsen 'spaventata' dalla serie Marvel, ecco perché!

Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, Elizabeth Olsen ha confessato i suoi iniziali timori circa l'opportunità di interpretare il personaggio di Wanda Maximoff nella serie WandaVision anziché approfondire la sua storia normalmente nelle sale cinematografiche con i film dei Marvel Studios, com'era sempre stato.

Prima che l'arrivo della pandemia di coronavirus sconvolgesse i piani e il calendario delle uscite dei Marvel Studios, le serie dell'Universo Cinematografico Marvel erano state programmate in un modo leggermente differente, con The Falcon & The Winter Soldier che avrebbe dovuto essere la prima serie MCU a debuttare su Disney+. Sfortunatamente il rinvio delle riprese in Europa ha provocato ritardi enormi che hanno poi permesso a WandaVision di debuttare prima al suo posto.

Nel corso di una nuova intervista, la protagonista Elizabeth Olsen ha confessato di essersi sentita spaventata dalla possibilità di passare al mezzo televisivo anziché continuare a raccontare la storia di Wanda Maximoff in un film: "Ero davvero spaventata perché pensavo che questi personaggi [Wanda e Visione] sarebbe dovuti stare al cinema. Sono personaggi enormi, salvano il mondo. Ma poi sono rimasta impressionata dal fatto di poter onorare la storia della televisione e delle sitcom e sentivo fosse il modo migliore per la Marvel per esordire sul piccolo schermo. Comunque nei momenti immediatamente precedenti all'uscita dello show ero spaventata a morte".

Olsen ha proseguito: "Sentivo come un'enorme pressione addosso anche solo per il fatto di essere il primo prodotto Marvel che usciva dopo 18 mesi di buio a causa della pandemia", il riferimento è appunto ai 563 giorni che separano l'arrivo di Spider-Man: Far From Home al cinema e l'esordio di WandaVision. "Poi quell'altra incredibile pressione del 'Cosa diavolo abbiamo appena filmato?' Abbiamo filmato davvero roba pazzesca".

Il successo di WandaVision ha dato ragione ai Marvel Studios che ora sono concentrati sulla serie Loki; intanto sappiamo che non ci sarà una seconda stagione di WandaVision, in quanto la storia del personaggio proseguirà nei film al cinema.