WandaVision, Elizabeth Olsen suggerisce su Instagram il periodo d'uscita

Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch nella serie WandaVision, continua a lanciare indizi su quando lo show potrebbe essere distribuito su Disney+.

A causa della pandemia da nuovo coronavirus, sappiamo che la Fase 4 del MCU è slittata: Black Widow è ora previsto per il mese di novembre, Eternals per febbraio del prossimo anno e via dicendo. Sebbene la tabella di marcia dei film Marvel abbia subito dei ritardi, i fan si sono chiesti se anche le serie TV in arrivo su Disney+ siano state posticipate.

The Falcon and the Winter Solider avrebbe dovuto debuttare sul servizio streaming ad agosto, ma non si sa quando riprenderà la produzione dello show; WandaVision ha già terminato le riprese, quindi non è da escludere che le due serie possano eventualmente scambiarsi il periodo d'uscita. È però difficile, visto che il Marvel Cinematic Universe è interconnesso: ciò significa che la serie con Elizabeth Olsen, prevista inizialmente per la primavera 2021 e poi anticipata a dicembre di quest'anno, potrebbe essere nuovamente rinviata ai primi mesi del 2021. Stesso discorso per Loki, che era in fase di pre-produzione.

Come è possibile vedere nel tweet riportato qui sotto, pare che Elizabeth Olsen stia suggerendo ai fan che WandaVision possa debuttare a marzo 2021. Le immagini postate dall'attrice (la terza è particolarmente esplicativa) sono accompagnate dal testo "sapete leggere tra le linee…?"

Per maggiori informazioni, date un'occhiata a tutto ciò che sappiamo su WandaVision.