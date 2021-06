WandaVision: Elizabeth Olsen svela il suo easter egg preferito della serie Marvel

Nel corso di una recente chiacchierata con Sean Evans su Hot Ones, Elizabeth Olsen è tornata a parlare di WandaVision, show rivelazione di Disney+ che ha proseguito la narrazione sul personaggio di Wanda Maximoff da dove l'avevamo lasciata al termine di Avengers: Endgame. L'attrice ha parlato degli aspetti che più l'hanno colpita nello show.

La discussione si è spostata rapidamente sull'abitazione di Agatha nella serie dove viene omaggiato lo show Vita da Strega. "E' proprio quella sì - ha risposto Olsen - ho imparato a riconoscere gli easter egg solo quando la gente me li indicava. Quindi quando ho capito che la gente stava parlando di quello ho pensato fosse veramente geniale. Nella scena c'era anche una bottiglia di vino che è messa lì nel primo episodio L'episodio anni '50. Ha l'etichetta in francese ma penso si traduca con qualcosa tipo... House of Madness o simile. E' un rimando a House of M e questo è il modo brillante di mettere cose carine".

Olsen ha poi continuato a parlare del lavoro enorme sulla serie: "Ho amato tutti i diversi tipi di attori, la gente veniva al lavoro e poi avevano delle idee brillanti quando andavano a dormire. Così riarrangiavamo i dialoghi e le scene e questo ha preso molto tempo, tempo che non avevamo. Così era il caos, dovevamo recitare i decenni diversi rappresentati nello show in un unico giorno. Quindi le parrucche praticamente non fanno che cambiare di continuo sopra la mia testa con me e Kathryn Hahn che insieme facciamo degli esercizi vocali cercando di ricordare in che epoca stiamo recitando in quel momento. E' stato caotico, ma divertente, ci siamo divertiti molto. E' stato veramente gioioso".

Dopo la sua acclamata performance nella sua serie WandaVision, Elizabeth Olsen riprenderà il suo ruolo nel film in uscita Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che riprenderà la sua storia proprio da dove era stata interrotta nel finale della serie.



Vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e ad una curiosità su come sarebbe Visione senza effetti speciali in WandaVision.