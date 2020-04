WandaVision: Elizabeth Olsen trolla tutti svelando un 'segreto' sugli Avengers

Dopo che alcuni fan hanno interpretato alcune sue storie di Instagram come potenziali anticipazioni sulla nuova data di uscita di WandaVision, che almeno per il momento rimane prevista per dicembre 2020, Elizabeth Olsen si è divertita nel rivelare un altro "segreto degli Avengers".

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'interprete di Scarlett Witch ha deciso di trollare simpaticamente i fan del Marvel Cinematic Universe con un'altra storia dedicata a nuove anticipazioni sul gruppo dei Vendicatori, salvo poi tornare a parlare delle piante che sta facendo crescere in giardino durante la quarantena (in questo caso delle fragole).

La post-produzione di WandaVision è momentaneamente bloccata a causa dell'emergenza Coronavirus, così come le riprese di tutte le produzioni dei Marvel Studios (da Shang-Chi a The Falcon and the Winter Soldier), ma l'annuncio del nuovo calendario del MCU - il rinvio di Black Widow ha fatto slittare tutte le uscite al cinema - per ora non ha portato novità sul fronte delle serie TV in arrivo su Disney+.

Le riprese della serie che vedrà come protagonista la Olsen sono terminate lo scorso marzo, dunque il resto della lavorazione potrebbe concludersi in vista della regolare uscita a dicembre, ma visti i numerosi collegamenti tra i titoli del MCU è ancora presto per dare per scontato l'arrivo dello show entro la fine dell'anno.

Intanto, qui potete trovare tutti i dettagli su WandaVision.