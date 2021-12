WandaVision, Elizabeth Olsen con il vestito di Scarlet Witch nelle nuove foto dal set

WandaVision ha ufficialmente aperto la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con Elizabeth Olsen e Paul Bettany che hanno ripreso i loro ruoli di Wanda Maximoff e Visione. La serie ha avuto un enorme successo e nuove foto dietro le quinte pubblicate oggi ci mostrano la prova costume di Olsen.

Wanda è finalmente diventata Scarlet Witch alla fine della serie e grazie a questa trasformazione l’abbiamo vista indossare una versione del suo costume classico con l'iconica tiara che si sposa perfettamente con la praticità di un adattamento live-action. Per la gioia dei fan, sono spuntate online delle immagini dal dietro le quinte mentre Elizabeth Olsen probabilmente indossava l’abito per la prima volta, potete vedere le foto in calce alla notizia.



Come riferito dall'utente Twitter che ha postato gli scatti, provengono dalla prova costume iniziale di Olsen per il finale di WandaVision. Quasi certamente l’abito ha subito alcune variazioni prima di arrivare alla versione definitiva usata nella serie.



Il successo di WandaVision è stato così travolgente da generare anche uno spinoff su Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn, che ha ottenuto anche una nomination agli Emmy per il suo ruolo. Rivedremo Wanda con il suo costume di Scarlet Witch senza dubbio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che vede Olsen co-protagonista al fianco di Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).



Vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision, fateci sapere nei commenti che ve ne pare di queste nuove foto!