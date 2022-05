WandaVision, Elizabeth Olsen vorrebbe riprendere la storia d'amore con Visione (ancora?)

Come ben ricordate, la conclusione di WandaVision su Disney+ ha visto i due eroi allontanarsi e prendere strade diverse nel MCU. Wanda si è isolata per studiare il Darkhold, mentre Visione, nella sua nuova veste di White Vision, non sappiamo dove sia andato.

Parlando in un'intervista esclusiva con ComicBook.com, l'attrice Elizabeth Olsen, protagonista nel nuovo capitolo del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ci ha rivelato di come non veda l'ora che la coppia si riunisca e riaccenda la loro storia d'amore, rispondendo con entusiasmo "Sì!" quando glielo abbiamo chiesto. "Voglio sempre ritrovarmi con i volti dipinti di Paul Bettany", ha aggiunto Olsen. "Quella faccia è incredibile."

Nonostante questa sua speranza, l'attrice ha rivelato di non avere idea di cosa le riserverà il futuro nel MCU, dicendo: "Penso che i fan di solito abbiano le idee migliori e io sinceramente no. Sapere quali direzioni prenderemo da qui e quali sono i limiti dell'MCU, perché non seguo quali sono i loro piani... Sento che i fan sanno sempre quali sono i piani, anche quando non sono annunciati. Ho questa immagine...Ci sono alcune immagini nella mia testa, che penso provengano da Witch's Row, con Wanda che sta invecchiando e decadendo, mentre usa il suo potere e c'è qualcosa in questo, questa vecchia donna, che sta invecchiando a causa del suo potere, che mi interessa. E non so davvero cosa significhi, ma mi piacerebbe interpretarla".

In attesa di rivedere ancora una volta Wanda e Visione insieme in futuro, vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision.