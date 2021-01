WandaVision, Emma Caulfield si aggiunge al cast: 'Felicissima di annunciarlo!'

Mancano ormai pochissimi giorni all'esordio di WandaVision: il primo degli show Marvel debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, ma fino ad allora c'è ancora tempo per qualche ultima sorpresa riguardante, ad esempio, il cast che farà da contorno ai due protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Sfruttando queste ultime ore a disposizione, dunque, la produzione ha deciso di annunciare a sorpresa la partecipazione alla serie di un nome che i fan di Buffy l'Ammazzavampiri saranno ben lieti di ritrovare: stiamo parlando di Emma Caulfield, celebre soprattutto per il ruolo di Anya Jenkins nella famosissima serie che lanciò Sarah Michelle Gellar.

"So che la situazione è difficile, ma sono felicissima di annunciarlo! [...] Posso finalmente annunciare di far parte di questo strepitoso cast. Tenere il segreto per tutto questo tempo è stato un compito davvero difficile, io non sono brava a mantenere i segreti!" ha annunciato tramite social l'attrice, postando su Twitter la storia pubblicata pochi minuti prima su Instagram.

Il ruolo che Caulfield sarà chiamata a ricoprire nello show è però ancora avvolto nel mistero: per scoprirlo non resta che pazientare ancora qualche giorno. Paul Bettany, intanto, ci ha indicato quelli che per lui saranno gli episodi più clamorosi di WandaVision; secondo il regista, inoltre, è proprio Wanda il personaggio dell'MCU ad aver sofferto di più nel corso di questi anni.