WandaVision, Emma Caulfield: 'È normale che i fan siano delusi da Dottie'

WandaVision ha saputo giocare con i propri fan come pochi altri show nella storia della televisione: la serie Marvel ha lasciato cadere un bel po' di indizi rivelatisi in larga parte fallaci, dando il là al nascere delle teorie e ipotesi più disparate e, in gran parte dei casi, frutto soltanto della fantasia dei fan.

A tal proposito il personaggio di Dottie è risultato essere uno dei più interessanti: l'odiosa vicina di casa interpretata da Emma Caulfield sembrava dover rivestire un ruolo più importante all'interno della storia, almeno a giudicare dalla sua prima apparizione.

La cosa, secondo Caulfield, è stata costruita appositamente in modo da trarre in inganno i fan: "Era impossibile che i fan non provassero un po' di disappunto! Sapevo benissimo quanto le loro teorie fossero distanti dalla realtà. È dura essere la falsa pista. Spero che nessuno venga a lanciarmi uova sulla porta di casa!" ha spiegato l'attrice.

Le parole della star di Buffy, dunque, confermano il fatto che gli Studios abbiano deciso di introdurre il personaggio di Dottie a Westview con il preciso scopo di depistare i fan: diabolico ma, a giudicare dai risultati, decisamente funzionale! Il finale dello show, intanto, ci ha svelato che Wanda potrebbe essere molto più potente di un altro Avenger; ecco, invece, il nuovo costume di Scarlet Witch mostratoci sul finale di WandaVision.