WandaVision, l'episodio 5 conferma: Wanda ha nuovi poteri, scopriteli

Il quinto scioccante episodio della serie Disney+ WandaVision ha rivelato alcune nuove importanti informazioni ai fan del Marvel Cinematic Universe. Wanda infatti ha confermato un cambiamento importante dei suoi poteri e quello che sta accadendo a Westview è sempre più inquietante.

È stato rivelato che Wanda Maximoff riesce effettivamente ad alterare la realtà piuttosto che creare illusioni, ha prelevato il corpo di Visione dal quartier generale dello SWORD nove giorni prima dell'inizio degli eventi e riesce di fatto a remixare la realtà che la circonda con la cittadina in cui vive.



Monica Rambeau è riuscita a dedurre la cosa sparando ai vestiti che indossava quando è stata espulsa dall’anomalia nel terzo episodio. Quando vi era stata risucchiata indossava un giubbotto antiproiettile ma entrando nella bolla i suoi vestiti si sono adeguati all’epoca della sitcom di Wanda.



Prendendo in prestito la pistola di Jimmy Woo e sparando ai pantaloni scopre che sono per più dell'80% fatti di kevlar e questo li rende a prova di proiettile, Wanda sta facendo qualcosa di sbalorditivo.



Jack Schaeffer, showrunner della serie, ha parlato con Deseret News: "rimango a guardare dove va lo spettacolo, e sono molto orgoglioso della mia squadra e così impressionato e in soggezione da tutti i collaboratori di questo enorme spettacolo. La mia speranza è che la base di fan senta la stessa eccitazione e risposta emotiva che tutti noi abbiamo avuto nel farlo."



E possiamo affermare che i fan sentono le stesse cose, avendo iniziato a formulare teorie già prima che lo scioccante finale del quinto episodio di WandaVision debuttasse e avendo inondato i social di reazioni e tweet entusiasti. Leggete la nostra recensione del quinto episodio di WandaVision e continuate a seguire gli sviluppi della serie Disney+.