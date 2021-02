WandaVision: nell'episodio 5 un ritorno shock per i fan Marvel! Teorie confermate?

Purtroppo l'episodio si conclude proprio con l'arrivo di Pietro, dunque per il momento non è ancora chiaro quale ruolo avrà all'interno dello show, ma ovviamente potrebbe trattarsi di un primo passo verso il tanto atteso Multiverso che farà da sfondo alla Fase 4 del MCU. D'altronde, come sappiamo già da diversi mesi, la storia di WandaVision andrà a influenzare le vicende di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ci riferiamo naturalmente al ritorno di Pietro Maximoff aka Quicksilver, comparso sulla porta di casa di Wanda e Visione sul finale della puntata. Come se non bastasse riportare in vita un personaggio assente da Avengers: Age of Ultron, i Marvel Studios hanno addirittura confermato ciò che si vociferava ormai da diversi mesi , ovvero che a vestire i panni di Quicksilver è Evan Peters , già interprete del velocista nella saga degli X-Men targata 20th Century Fox.

