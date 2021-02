WandaVision, nell'episodio 7 c'è un finale segreto: la spiegazione

Quando i fan si erano ormai rassegnati ad attendere l'episodio finale di WandaVision per poter metter di nuovo gli occhi su una delle tanto amate scene dei titoli di coda, ecco arrivarne a sorpresa una durante l'episodio 7 della serie Disney+.

Attenzione, seguono spoiler.

Girata in stile mockumentary e ispirata in particolare a serie come Modern Family e The Office, la puntata si conclude con la rivelazione che in molti stavano aspettando: dietro ai misteriosi fatti che stanno accadendo a Westview si cela l'oscura Agatha Arkness, rimasta nascosta fino a questo momento dietro l'identità della vicina Agnes (Kathryn Ann).

Dopo che la malefica risata della villain dà il via ai titoli di coda, la serie riprende qualche minuto dopo con una scena mid-credit in cui vediamo Monica mentre scopre lo scantinato in cui Agatha sta tenendo prigioniera la protagonista. A questo punto sbuca dal nulla Pietro, che pronuncia la frase "Chi s'impiccia, impiccia" poco prima dell'arrivo dei crediti finali, lasciando gli spettatori nel dubbio: aiuterà Monica a salvare Wanda o agirà sotto il volere della sua creatrice, Agatha?

Con questi presupposti, non ci resta dunque che attendere cosa ci riserverà la battaglia finale di Westview nei due episodi conclusivi in arrivo rispettivamente il 26 febbraio e il 5 marzo. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di WandaVision 1x07.



Siete rimasti soddisfatti dall'episodio? Fatecelo sapere nei commenti!