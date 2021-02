WandaVision, nell'episodio 7 un altro probabile riferimento a Agents of SHIELD!

Con ogni nuovo episodio, la trama di WandaVision si infittisce, e nuovi personaggi e rivelazioni si aggiungono anche nuovi easter egg. Uno degli ultimi potrebbe essere un riferimento a un'altra serie Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D..

Il settimo episodio di WandaVision, ispirato ai 2000 e a Modern Family, ci ha presentato questa volta una location alquanto particolare: il circo.

Mentre Wanda (Elizabeth Olsen) se la vedeva con un'ambientazione ribelle e una rivelata minaccia, Visione (Paul Bettany) è finito ai confini (allargati) di Westview, dopo si è apparentemente stabilito un circo itinerante. In questa occasione incontriamo anche Darcy (Kat Dennings), ora anche lei parte dello show, per così dire, e nella finzione cittadina, anche parte del circo.

Visione riesce però a far tornare subito in sé Darcy, e i due si avviano per Casa Maximoff a bordo di un furgone. All'interno del mezzo però, ecco apparire un'Hula Girl, che ai fan di Agents of S.H.I.E.L.D. avrà subito fatto tornare in mente quella dei Johnson (padre e figlia) nella serie tv di ABC.

Non sarebbe effettivamente la prima volta, se pensiamo ad esempio all'Hydra Soap o al segnale stradale di Ellis Avenue (come il Presidente apparso sia in Iron Man che nello show), e le speranze dei fan di poter vedere nuovamente dei collegamenti con Agents of S.H.I.E.L.D. e magari anche alcuni personaggi della serie sembrano certo vane.