WandaVision, l'episodio 7 ha finalmente svelato il villain della serie Disney+

I fan di WandaVision hanno elaborato molte teorie dopo i primi sei episodi della serie Disney+, ma il settimo episodio ha stravolto tutte le carte in tavola confermando a tutti che c’è una forza che tira i fili di Wanda e quello che sta accadendo a Westview non è tutta colpa sua.

Il terzo episodio sembrava averci rivelato che Wanda fosse il villain dello show e che la causa dell’anomalia a Westview, nel New Jersey fosse da attribuire a lei. La stessa Monica Rambeau sostiene questa teoria ma negli ultimi due episodi, i poteri di Wanda hanno iniziato a rivelarsi al grande pubblico e sembrava che qualcosa di più grande stesse accadendo e Wanda ne era vittima come gli altri cittadini di Westview.



L’episodio 7 ha confermato questa ipotesi, sostenuta poi anche da Monica desiderosa di aiutare Wanda quando ha capito la situazione. Agnes (Kathryn Hahn) si è rivelata essere Agatha Harkness, una potente maga dei fumetti Marvel Comics. È lei la responsabile del crollo di Wanda e dell'intrappolamento di Westview, anche se non sappiamo ancora perché. Un breve riassunto ci mostra che lei è sempre stata dietro ogni evento capitato a Wanda nell’anomalia e che ha addirittura ucciso il cane Sparky. Anche Pietro sembra pilotato da Agatha.



Dopo che Monica ha provato ad affrontare Wanda, Agnes la invita in casa sua per un thè e quando Wanda le chiede dove sono finiti i suoi bambini, Billy e Tommy, Agnes risponde che forse sono nel seminterrato.



Man mano che Wanda scende le scale, le cose iniziano a cambiare e quel posto non sembra un seminterrato normale ma quasi una specie di vecchio tempio magico. È allora che Agnes fa la sua grande rivelazione.



"Mi chiamo Agatha Harkness," dice a Wanda mentre accarezza il suo coniglio domestico. I suoi occhi si illuminano di viola e mostra una magia simile a quella di Wanda.

Sulla base di ciò che abbiamo visto e quello che possiamo mettere insieme, molti stanno già pensando che la strega stia lavorando con o per Mephisto.



molti stanno già pensando che la strega stia lavorando con o per Mephisto.