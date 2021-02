WandaVision, l'episodio 8 ha rivelato la verità sulla SWORD e Visione

In attesa di quella che sembra già essere una spettacolare conclusione nel nono e ultimo episodio di WandaVision, in arrivo il prossimo 5 marzo e della durata di 50 minuti, continuiamo ad approfondire le novità venute fuori nel corso dell'ottavo e penultimo episodio della serie live-action Marvel Studios targata Disney+.

Tra le tante altre cose già approfondite, grazie "Previously On" abbiamo scoperto che il direttore della SWORD, Tyler Hayword, non è poi così eccezionale o moralmente puro come vorrebbe far credere, e anzi era già qualcosa che si era capito da tempo. Tutta la missione di Hayword al di fuori dell'ESA sembrava infatti nata dalla paura che Wanda potesse riportare in vita il corpo di Visione sottratto dai laboratori della SWORD, come anche mostrato a Jimmy, Monica e Darcy all'inizio della serie in un filmato registrato.



Ebbene, quel video si scopre essere in realtà stato manomesso, dato che Wanda non ha mai rubato il corpo di Visione dai laboratori, ricreando in verità tramite la Magia del Coas e dunque dal nulla e dai suoi ricordi, dalla proprio coscienza e grazie al legame strettissimo con la Gemma della Mente il suo adorato compagno, che è anche il motivo per cui non può fuggire dall'ESA essendo soltanto pura coscienza senza corpo, senza nemmeno un costrutto precedente modificato dai poteri di Wanda come fatto ad esempio con cose e persone di Westview.



Il vero corpo di Visione è quindi ancora in mano a Hayword che nella scena post-credit dell'ottavo episodio riesce anche a riportare in vita in una versione bianca e scolorita e ovviamente senza Gemma della Mente, questo grazie a un pizzico di energia "della fonte", cioè grazie all'energia residuale di Wanda rimasta attaccata al drone che avevano precedentemente inviato dentro l'ESA.