WandaVision, il quinto episodio conferma l'assenza di un nickname per Wanda

Il quinto e clamoroso episodio di WandaVision si è concluso con un finale che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, scombussolando le carte in tavola con cui si era finora giocato, ma nel corso della puntata sono accadute o state dette altre cose altrettanto importanti.

Una di queste, ad esempio, riguarda direttamente la trasposizione di Wanda Maximoff al cinema all'interno del MCU. Durante un briefing all'esterno dei Westview, il Direttore della SWORD, Tyler Hayward, chiede infatti a Jimmy Woo se Wanda avesse o meno un nickname da supereroina come tutti gli altri Avengers, e l'agente del FBI scuote semplicemente la testa, confermando in sostanza che viene appellata solo ed esclusivamente come Wanda.



Questo, ovviamente, non significa che sarà sempre così, specie dopo la Fusione tra Disney e Fox. Molto probabilmente, anzi, il soprannome Scarlet Witch con cui è nota verrà introdotto alla fine della serie, e in questi lidi ci siamo fatti anche un'idea ben precisa della sua derivazione, di cui però arriveremo a parlarne prossimamente in un breve articolo dedicato.



